英国10年期国债收益率升至19年来最高水平——《卫报》

10月8日，英国10年期政府债券收益率上涨0.06个百分点，至5.515%。这是自2007年7月以来的最高水平。由于担心通胀加速，投资者继续抛售多个国家的政府债券。

借贷成本上升

英国20年期和30年期政府债券，即金边债券（gilts）的收益率也大幅上升，达到自1998年以来的最高水平。债券市场价格下跌时，其收益率会上升。

据《卫报》报道，近期政府债券市场的剧烈波动由国际因素推动。在油价上涨以及中东冲突尚未得到解决的背景下，最大经济体的债券抛售加剧。投资者也担忧更高通胀和政府支出不受控制增长的前景。

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预算公布前的压力

经济学家认为，借贷成本上升和经济增长前景走弱，可能已使为遵守财政规则而设立的240亿英镑预算缓冲减少约一半甚至更多。这一缓冲由约翰·希利的前任财政大臣蕾切尔·里夫斯于3月设立。

约翰·希利将于10月28日公布其首份预算。预计他将提高税收，以部分恢复预算缓冲，同时为电力增值税六个月下调以及面向最贫困家庭的有限能源支持计划提供资金。

贝伦贝格银行经济学家安德鲁·维沙特警告称，为完全恢复缓冲而过度加税可能损害经济激励。他认为，如果英格兰银行加息次数少于投资者目前预期的四次，英国债券收益率可能在未来一年下降。

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