В Великобритании доходность 10-летних государственных облигаций 8 октября выросла на 0,06 процентного пункта — до 5,515%. Это самый высокий показатель с июля 2007 года. Инвесторы продолжают продавать государственные облигации различных стран из-за опасений ускорения инфляции.

Рост стоимости заимствований

Доходность 20- и 30-летних британских государственных облигаций, известных как gilts, также существенно повысилась и достигла самых высоких уровней с 1998 года. Доходность облигаций растет, когда снижается их рыночная цена.

Как сообщает The Guardian, последние резкие движения на рынке гособлигаций были вызваны международными факторами. Распродажа облигаций усилилась в крупнейших экономиках на фоне подорожания нефти и отсутствия урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Инвесторов также беспокоит перспектива более высокой инфляции и неконтролируемого роста государственных расходов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Давление перед бюджетом

По мнению экономистов, рост стоимости заимствований и более слабые перспективы экономического роста могли сократить примерно наполовину или более бюджетный резерв в 24 млрд фунтов стерлингов для соблюдения бюджетных правил. Этот резерв в марте сформировала Рэйчел Ривз, предшественница Джона Хили на посту канцлера.

Джон Хили должен представить свой первый бюджет 28 октября. Ожидается, что он повысит налоги, чтобы частично восстановить бюджетный резерв, а также профинансировать шестимесячное снижение НДС на электроэнергию и ограниченную программу энергетической поддержки для беднейших домохозяйств.

Экономист Berenberg Bank Эндрю Вишарт предупредил, что чрезмерное повышение налогов для полного восстановления резерва может навредить экономическим стимулам. Он считает, что доходность британских облигаций в течение следующего года может снизиться, если Банк Англии повысит ставки менее чем четыре раза, чего сейчас ожидают инвесторы.

Читай нас в