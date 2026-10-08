W Wielkiej Brytanii rentowność 10-letnich obligacji skarbowych 8 października wzrosła o 0,06 punktu procentowego, do 5,515%. Jest to najwyższy poziom od lipca 2007 roku. Inwestorzy nadal sprzedają obligacje skarbowe różnych państw z powodu obaw o przyspieszenie inflacji.

Rosnące koszty pożyczek

Rentowność 20- i 30-letnich brytyjskich obligacji skarbowych, znanych jako gilts, również znacząco wzrosła i osiągnęła najwyższe poziomy od 1998 roku. Rentowność obligacji rośnie, gdy ich cena rynkowa spada.

Jak podaje The Guardian, ostatnie gwałtowne ruchy na rynku obligacji skarbowych były spowodowane czynnikami międzynarodowymi. Wyprzedaż obligacji nasiliła się w największych gospodarkach w związku ze wzrostem cen ropy i brakiem rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Inwestorów niepokoi również perspektywa wyższej inflacji oraz niekontrolowanego wzrostu wydatków publicznych.

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Presja przed budżetem

Zdaniem ekonomistów rosnące koszty pożyczek i słabsze perspektywy wzrostu gospodarczego mogły zmniejszyć o około połowę lub więcej rezerwę budżetową wynoszącą 24 mld funtów, przeznaczoną na przestrzeganie reguł fiskalnych. Rezerwę tę utworzyła w marcu Rachel Reeves, poprzedniczka Johna Healeya na stanowisku kanclerza.

John Healey ma przedstawić swój pierwszy budżet 28 października. Oczekuje się, że podniesie podatki, aby częściowo odbudować rezerwę budżetową, a także sfinansować sześciomiesięczną obniżkę VAT na energię elektryczną oraz ograniczony program wsparcia energetycznego dla najuboższych gospodarstw domowych.

Ekonomista Berenberg Bank Andrew Wishart ostrzegł, że nadmierne podwyżki podatków w celu pełnego odbudowania rezerwy mogą zaszkodzić bodźcom gospodarczym. Uważa on, że rentowność brytyjskich obligacji może spaść w ciągu następnego roku, jeśli Bank Anglii podniesie stopy mniej niż cztery razy, czego obecnie oczekują inwestorzy.

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