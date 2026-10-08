Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, что Лондон открыт к присоединению Германии к Global Combat Air Programme (GCAP). Это программа разработки истребителя нового поколения, в которой уже участвуют Великобритания, Италия и Япония, сообщает Anadolu Agency.

Переговоры с партнёрами

Бернем сказал, что вопрос участия Германии в GCAP будет продвигаться во взаимодействии с другими партнёрами программы — Италией и Японией. Он также подчеркнул необходимость углублять двустороннее экономическое сотрудничество Великобритании и Германии, в частности в сферах экономики и обороны.

GCAP предусматривает разработку малозаметного многоцелевого боевого самолёта шестого поколения. Ожидается, что он поступит на вооружение с 2035 года. Интерес Берлина к предварительным переговорам по программе возник после краха совместного авиационного проекта Германии и Франции.

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Оборона и гибридные угрозы

Во время пресс-конференции Бернем также заявил о сотрудничестве двух стран в сфере обороны и безопасности, в частности о новом партнёрстве по противодействию гибридным атакам. По его словам, Великобритания и Германия регулярно сталкиваются с такими угрозами, включая вмешательство в демократические процессы.

Бернем подтвердил намерение правительства углублять сотрудничество с Европейским Союзом ради экономического роста и взаимодействия в вопросе нерегулярной миграции. В Берлине он ратифицировал Кенсингтонский договор — двустороннее соглашение, которое в прошлом году подписали Мерц и тогдашний премьер-министр Кир Стармер. Документ касается оборонного, миграционного и экономического взаимодействия между двумя странами.

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