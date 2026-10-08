Unia Europejska planuje utworzyć w Libanie misję wspierającą i szkolącą siły zbrojne kraju oraz siły bezpieczeństwa wewnętrznego. Poinformowała o tym podczas wizyty w Bejrucie szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas, podaje The National.

Zadania misji

Według Kallas misja będzie doradzać i pomagać armii libańskiej oraz siłom bezpieczeństwa wewnętrznego w zwiększaniu kontroli nad terytorium, bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego. Jej działalność nie będzie ograniczona do południa Libanu.

Oczekuje się, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE formalnie utworzą misję 12 października. Ma to nastąpić po oficjalnym zaproszeniu ze strony władz libańskich.

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Nie zastąpi UNIFIL

Kallas podkreśliła, że misja UE nie zastąpi Tymczasowych Sił ONZ w Libanie — UNIFIL, których mandat wygasa pod koniec roku. Jak zaznaczyła, kwestia dalszej obecności ONZ w kraju jest nadal omawiana.

Szefowa dyplomacji UE oświadczyła, że po zakończeniu mandatu UNIFIL nie może powstać próżnia bezpieczeństwa, a Liban powinien kontrolować całe swoje terytorium. Powiązała to z postępem w kierunku rozbrojenia Hezbollahu i zaznaczyła, że wszelkie siły międzynarodowe muszą mieć mandat ONZ.

UE już udziela Libanowi pomocy finansowej, humanitarnej i w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach pakietu o wartości 1 mld euro, przewidzianego na lata 2024–2027. Libańskie siły zbrojne w dużej mierze zależą od międzynarodowych darczyńców i starają się rozszerzyć swoją obecność na południu kraju.

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