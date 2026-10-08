Европейский Союз планирует создать в Ливане миссию для поддержки и обучения вооружённых сил страны и сил внутренней безопасности. Об этом во время визита в Бейрут заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает The National.

Задачи миссии

По словам Каллас, миссия будет консультировать и помогать ливанской армии и силам внутренней безопасности усиливать контроль над территорией, безопасность границ и внутреннюю безопасность. Её работа не будет ограничиваться югом Ливана.

Ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС формально создадут миссию 12 октября. Это должно произойти после официального приглашения от ливанских властей.

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Не замена UNIFIL

Каллас подчеркнула, что миссия ЕС не заменит Временные силы ООН в Ливане — UNIFIL, мандат которых истекает в конце года. По её словам, вопрос дальнейшего присутствия ООН в стране ещё обсуждается.

Глава дипломатии ЕС заявила, что после завершения мандата UNIFIL не должно возникнуть вакуума безопасности, а Ливан должен контролировать всю свою территорию. Она связала это с продвижением к разоружению «Хезболлы» и отметила, что любые международные силы должны иметь мандат ООН.

ЕС уже предоставляет Ливану финансовую, гуманитарную помощь и помощь в сфере безопасности в рамках пакета на 1 млрд евро, рассчитанного на 2024–2027 годы. Ливанские вооружённые силы в значительной степени зависят от международных доноров и стремятся расширить присутствие на юге страны.

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