欧盟计划成立培训黎巴嫩军队的任务团——《国家报》

欧盟计划在黎巴嫩成立一个任务团，以支持和培训该国武装部队及内部安全部队。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯在访问贝鲁特期间表示，《国家报》报道。

任务团的任务

卡拉斯表示，该任务团将为黎巴嫩军队和内部安全部队提供咨询和协助，以加强对领土的控制、边境安全和内部安全。其工作不会局限于黎巴嫩南部。

预计欧盟成员国外交部长将于10月12日正式成立该任务团。这将在收到黎巴嫩当局的正式邀请后进行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

并非取代UNIFIL

卡拉斯强调，欧盟任务团不会取代联合国驻黎巴嫩临时部队，即UNIFIL，其授权将于年底到期。她表示，联合国是否继续在该国驻留的问题仍在讨论中。

欧盟外交负责人表示，在UNIFIL授权结束后不应出现安全真空，黎巴嫩必须控制其全部领土。她将此与推动解除真主党武装联系起来，并指出，任何国际部队都必须拥有联合国授权。

欧盟已经在一项2024年至2027年期间总额为10亿欧元的一揽子计划框架下，向黎巴嫩提供财政、人道主义和安全援助。黎巴嫩武装部队在很大程度上依赖国际捐助方，并正试图扩大其在该国南部的存在。

关注我们在