Wicepremier i minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że w czwartek wieczorem po atakach w szkołach województwa mazowieckiego doszło do szeroko zakrojonej kampanii dezinformacyjnej, której celem było szerzenie paniki. Jak zaznaczył, Rosja, państwo-agresor, może wykorzystywać tego rodzaju wydarzenia kryzysowe w swojej działalności informacyjnej, informuje Interia.

Monitorowanie sieci

Na konferencji w Żaganiu Kosiniak-Kamysz powiedział, że w reagowanie na wydarzenia zaangażowane są również struktury podległe Ministerstwu Obrony Narodowej. Rano otrzymał raport od dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni o zaangażowaniu cyberwojsk w monitorowanie sieci i przeciwdziałanie fałszywym informacjom.

Według polskiego ministra wstępne informacje od dowódcy cyberwojsk wskazują na aktywność „przeciwników ze Wschodu”, którzy dążyli do wykorzystania sytuacji. Zaznaczył, że nawet przy braku bezpośredniego związku Rosji z samymi atakami wykorzystywanie takich wydarzeń kryzysowych odpowiada strategii działania Moskwy. Jako przykład Kosiniak-Kamysz wskazał rozpowszechnianie przez rosyjską propagandę fałszywych informacji podczas powodzi, w tym o rzekomo setkach ofiar śmiertelnych.

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Ataki w szkołach na Mazowszu

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w gminie Wyszków 15-letni absolwent placówki zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Wśród poszkodowanych była 37-letnia szkolna sprzątaczka, której życia medykom nie udało się uratować.

Dzień wcześniej 19-letni mężczyzna zaatakował nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Ranił uczniów, pracowników placówki i przypadkowych przechodniów. W piątek w gminie Wyszków zamknięto publiczne i prywatne szkoły podstawowe oraz przedszkola, pozostawiając jedynie opiekę nad dziećmi.

Działania polskich władz

Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski poinformowało o spotkaniach kuratorów oświaty z dyrektorami szkół i przedszkoli we wszystkich województwach, zaplanowanych na piątek i poniedziałek. Kosiniak-Kamysz opowiedział się również za ustawowymi ograniczeniami wieku korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia, podkreślając szkodliwy wpływ internetowej nienawiści na psychikę młodzieży.

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