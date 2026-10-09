Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вечером в четверг после нападений в школах Мазовецкого воеводства произошла масштабная дезинформационная кампания, направленная на распространение паники. По его словам, Россия, государство-агрессор, может использовать кризисные события такого типа в своей информационной деятельности, сообщает Interia.

Мониторинг сети

На конференции в Жагани Косиняк-Камыш сообщил, что к реагированию на события привлечены также структуры, подчиненные Министерству национальной обороны. Утром он получил доклад от командующего Компонентом войск киберобороны о привлечении киберсил к мониторингу сети и противодействию фейкам.

По словам польского министра, предварительная информация от командующего киберсилами указывает на активность «противников с Востока», которые стремились воспользоваться ситуацией. Он отметил, что даже при отсутствии прямой связи России с самими нападениями использование таких кризисных событий соответствует стратегии действий Москвы. В качестве примера Косиняк-Камыш привел распространение российской пропагандой ложной информации во время наводнения, в частности о якобы сотнях погибших.

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Нападения в школах Мазовии

В четверг в начальной школе в Лещидоле-Новинах в гмине Вышкув 15-летний выпускник учреждения напал острым предметом на трех человек. Среди пострадавших была 37-летняя школьная уборщица, жизнь которой медикам не удалось спасти.

Днем ранее 19-летний молодой человек напал с ножом в Комплексе профессиональных школ № 4 в Остроленке. Он ранил учеников, сотрудников учреждения и случайных прохожих. В пятницу в гмине Вышкув закрыли государственные и частные начальные школы и детские сады, оставив только присмотр за детьми.

Меры польских властей

Министерство национального образования Польши сообщило о встречах кураторов образования с директорами школ и детских садов во всех воеводствах, запланированных на пятницу и понедельник. Косиняк-Камыш также высказался за законодательные возрастные ограничения на пользование социальными сетями для лиц младше 16 лет, подчеркнув вред онлайн-ненависти для психики молодежи.

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