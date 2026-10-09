波兰国防部长称学校袭击后出现虚假信息活动 — Interia

波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示，马佐夫舍省学校发生袭击事件后，周四晚间出现了一场旨在传播恐慌的大规模虚假信息活动。他称，俄罗斯这个侵略国可能会在其信息活动中利用此类危机事件，Interia报道。

网络监测

科西尼亚克-卡梅什在热甘举行的会议上表示，隶属于国防部的机构也参与了对这些事件的应对工作。当天上午，他收到了网络空间防御部队组成部分指挥官的报告，内容涉及动用网络力量监测网络并打击虚假信息。

这位波兰部长表示，网络部队指挥官提供的初步信息显示，“来自东方的对手”试图利用这一局面。他指出，即使俄罗斯与袭击事件本身没有直接关联，利用此类危机事件也符合莫斯科的行动策略。科西尼亚克-卡梅什举例称，俄罗斯宣传机构曾在洪灾期间传播虚假信息，包括声称有数百人死亡。

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马佐夫舍学校袭击事件

周四，在维什库夫市镇莱什奇杜乌-诺维内的一所小学，一名15岁的该校毕业生用锐器袭击了三人。伤者中包括一名37岁的学校保洁员，医护人员未能挽救其生命。

一天前，一名19岁男子在奥斯特罗文卡第4职业学校综合体持刀袭击。他刺伤了学生、该机构工作人员和随机路人。周五，维什库夫市镇关闭了公立和私立小学及幼儿园，仅保留儿童照护服务。

波兰当局的措施

波兰国家教育部表示，已安排于周五和周一在所有省份举行教育督导员与学校及幼儿园园长的会议。科西尼亚克-卡梅什还支持通过立法对16岁以下人士使用社交媒体设定年龄限制，并强调网络仇恨对青少年心理健康的危害。

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