Глава Міноборони Польщі заявив про дезінформацію після атак у школах — Interia

Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що ввечері в четвер після нападів у школах Мазовецького воєводства відбулася масштабна дезінформаційна кампанія, спрямована на поширення паніки. За його словами, Росія — держава-агресор — може використовувати кризові події такого типу у своїй інформаційній діяльності, повідомляє Interia.

Моніторинг мережі

На конференції у Жагані Косіняк-Камиш сказав, що до реагування на події залучені також структури, підпорядковані Міністерству національної оборони. Уранці він отримав доповідь від командувача Компоненту військ кібероборони про залучення кіберсил до моніторингу мережі та протидії фейкам.

За словами польського міністра, попередня інформація від командувача кіберсил вказує на активність «супротивників зі Сходу», які прагнули скористатися ситуацією. Він зазначив, що навіть за відсутності безпосереднього зв’язку Росії із самими нападами використання таких кризових подій відповідає стратегії дій Москви. Як приклад Косіняк-Камиш навів поширення російською пропагандою неправдивої інформації під час повені, зокрема про нібито сотні загиблих.

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Напади у школах Мазовії

У четвер у початковій школі в Лещидолі-Новинах у гміні Вишкув 15-річний випускник закладу напав гострим предметом на трьох людей. Серед потерпілих була 37-річна шкільна прибиральниця, життя якої медикам не вдалося врятувати.

Днем раніше 19-річний юнак напав із ножем у Комплексі професійних шкіл №4 в Остроленці. Він поранив учнів, працівників закладу та випадкових перехожих. У п’ятницю в гміні Вишкув закрили державні й приватні початкові школи та дитячі садки, залишивши лише догляд за дітьми.

Заходи польської влади

Міністерство національної освіти Польщі повідомило про зустрічі кураторів освіти з директорами шкіл і дитсадків в усіх воєводствах, заплановані на п’ятницю та понеділок. Косіняк-Камиш також висловився за законодавчі вікові обмеження на користування соціальними мережами для осіб до 16 років, наголосивши на шкоді онлайн-ненависті для психіки молоді.

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