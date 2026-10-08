W Polsce wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oświadczył, że Sejm jeszcze tego dnia musi uchwalić akt o usługach cyfrowych. Jak powiedział, dokument umożliwi szybkie blokowanie nielegalnych treści, w tym wezwań do przemocy i niebezpiecznych działań.

Blokowanie nielegalnych treści

Gawkowski poinformował w serwisie społecznościowym X, że władze zamierzają przeciwdziałać temu, co określił jako patologie w internecie. Jak informuje Interia, wypowiedź ministra padła po serii ataków w szkołach.

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Minister podkreślił, że internet nie powinien stawać się miejscem, w którym ludzi popycha się ku tragediom albo promuje przemoc i zabójstwa. Stwierdził również, że konieczne jest szybkie usuwanie z sieci wezwań do przemocy i nienawiści, a także materiałów zachęcających do samobójstwa lub samookaleczenia.

Oświadczenie w sprawie prezydenckiego weta

Gawkowski powiązał opóźnienie we wdrażaniu aktu z zawetowaniem przez prezydenta wcześniejszej ustawy. Według niego prezydent zrobił to pod pretekstem ochrony wolności słowa, a taka decyzja pozbawiła organy państwowe możliwości działania w tej sferze.

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