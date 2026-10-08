В Польше вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Сейм еще в тот день должен принять акт о цифровых услугах. По его словам, документ позволит оперативно блокировать незаконный контент, в частности призывы к насилию и опасным действиям.

Блокировка незаконного контента

Гавковский сообщил в социальной сети X, что власти намерены противодействовать тому, что он назвал патологиями в интернете. Как сообщает Interia, заявление министра прозвучало после серии нападений в школах.

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Министр подчеркнул, что интернет не должен становиться местом, где людей подталкивают к трагедиям или пропагандируют насилие и убийства. Он также заявил о необходимости быстро удалять из сети призывы к насилию и ненависти, а также материалы, поощряющие самоубийство или самоповреждение.

Заявление о президентском вето

Гавковский связал задержку с внедрением акта с ветированием президентом предыдущего закона. По его утверждению, президент сделал это под предлогом защиты свободы слова, а такое решение лишило государственные органы возможности действовать в этой сфере.

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