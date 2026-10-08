Ministerstwo Obrony Narodowej Turcji poinformowało, że Turcja i Francja podpisały mapę drogową rozwoju dwustronnych relacji w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Dokument ma nadać obecnej współpracy bardziej instytucjonalny charakter, informuje Anadolu Agency.

Obszary współpracy

Rzecznik tureckiego resortu obrony Zeki Aktürk poinformował o podpisaniu dokumentu podczas cotygodniowego briefingu w Kocaeli. Według niego mapa drogowa przewiduje regularne konsultacje w sprawach obronności i bezpieczeństwa.

Strony zamierzają pogłębiać współpracę w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, wymiany informacji wywiadowczych i obrony powietrznej. Jako odrębny kierunek wskazano zwiększenie interoperacyjności ich systemów.

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Szkolenia i przemysł obronny

Dokument obejmuje również rozszerzenie wspólnych szkoleń, programów wymiany między akademiami wojskowymi, wizyt w portach oraz wspólnych ćwiczeń wojskowych z udziałem sił lądowych, morskich i powietrznych.

Turcja i Francja planują rozwijać wspólne projekty i możliwości biznesowe w przemyśle obronnym, zachęcać do wymiany informacji i technologii, a także wzmacniać kontakty między firmami obronnymi obu krajów. Spotkania w ramach mapy drogowej mają odbywać się naprzemiennie w Paryżu i Ankarze. Pierwsze z nich zaplanowano na ostatni kwartał 2026 roku, pod warunkiem porozumienia stron.

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