Министерство национальной обороны Турции сообщило, что Турция и Франция подписали дорожную карту для развития двусторонних связей в сферах обороны и безопасности. Документ должен придать действующему сотрудничеству более институциональный характер, сообщает Anadolu Agency.

Направления взаимодействия

Представитель турецкого оборонного ведомства Зеки Актюрк сообщил о подписании документа на еженедельном брифинге в Коджаэли. По его словам, дорожная карта предусматривает регулярные консультации по вопросам обороны и безопасности.

Стороны намерены углублять сотрудничество в противодействии гибридным угрозам, обмене разведывательной информацией и противовоздушной обороне. Отдельным направлением определено повышение совместимости их систем.

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Обучение и оборонная промышленность

Документ также охватывает расширение совместной подготовки, программ обмена между военными академиями, визитов в порты и совместных военных учений с участием сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил.

Турция и Франция планируют развивать совместные проекты и деловые возможности в оборонной промышленности, поощрять обмен информацией и технологиями, а также усиливать контакты между оборонными компаниями двух стран. Встречи в рамках дорожной карты должны проходить поочередно в Париже и Анкаре. Проведение первой из них запланировано на последний квартал 2026 года при условии договоренности сторон.

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