В Сан-Антонио, штат Техас, США, как минимум 12 протестующих прерывали выступление президента Дональда Трампа на предвыборном митинге. Трамп агитировал за генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который баллотируется в Сенат США от Республиканской партии.

Как сообщает The Hindu, один из демонстрантов, предположительно, находился близко к сцене. Полиция вывела некоторых участников акции, а после одного из прерываний Трамп ненадолго отошел от микрофона.

Поддержка Пакстона

Митинг в Freeman Coliseum 7 октября стал третьей поездкой Трампа в Техас менее чем за месяц. Значительную часть выступления он посвятил гонке в Сенат, назвав Пакстона, по его мнению, возможно, самым выдающимся генеральным прокурором США.

Трамп также заявил, что Пакстон был жестким и все время поддерживал его. В то же время президент не упомянул недавно опубликованную запись, на которой Пакстон жаловался на войну с Ираном, рост цен на топливо и влияние вашингтонских политических консультантов на свою кампанию. Кандидата от демократов Джеймса Таларико Трамп неоднократно называл прозвищем Tala-freako.

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Избирательная ситуация в штате

До дня выборов оставалось менее месяца. По данным издания, республиканцы изначально не планировали тратить на кампанию в Техасе столько средств и ресурсов, однако партийные чиновники уже направили на выборы в штате более 300 млн долларов.

Трамп победил в Техасе на выборах 2024 года с преимуществом почти в 14 процентных пунктов. В то же время низкий рейтинг одобрения президента, война с Ираном и рост цен на топливо, по оценке материала, создали проблемы для республиканцев почти во всех штатах.

Губернатор-республиканец Грег Эбботт не посетил митинг: вместо этого он должен был возглавить церемонию по случаю открытия больницы примерно в 530 км от Сан-Антонио. Демократы обратили внимание на его отсутствие.

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