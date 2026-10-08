Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн в пятницу прибудет в Китай с пятидневным визитом для стратегических переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом в Пекине сообщила представительница китайского МИД Мао Нин.

Стратегический диалог

Китайская сторона рассчитывает усилить координацию с Францией по двусторонним и многосторонним вопросам, а также содействовать стабильному развитию отношений Китая с Францией и Европейским Союзом. Мао Нин заявила, что урегулирование разногласий путем диалога отвечает общим интересам Китая и ЕС, сообщает Anadolu Agency.

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Переговоры Китая и ЕС

Объявление о поездке Бонна прозвучало на фоне переговоров в Пекине между министром коммерции Китая Ван Вэньтао и еврокомиссаром по вопросам торговли и экономической безопасности Марошем Шефчовичем. Встречи запланированы на четверг и пятницу.

Шефчович обсуждает с китайской стороной торговый дефицит ЕС в отношениях с КНР, который превышает 1 млрд евро в день, а также доступ к рынку и торговые ограничения. Ранее Франция и Германия призвали Еврокомиссию разработать новые торговые инструменты, заявив, что действующих мер недостаточно для реагирования на экономические вызовы. В Пекине подчеркнули, что торговые связи с 27 странами ЕС остаются тесно интегрированными и взаимозависимыми.

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