В Дурбане развернули армию после двух дней насилия на улицах города, во время которого протестующие нападали на людей, которых считали иностранцами, громили и грабили магазины, а также поджигали дома и автомобили. Об этом сообщает TimesLIVE.

Беспорядки охватили несколько районов

Беспорядки начались в четверг и распространились от Гленвуда до Убрило, Пойнта, центрального делового района Дурбана, а также Ламонтвилля и Меребанка. Полиция и подразделения по охране общественного порядка пытались контролировать толпы, которые разделялись на отдельные группы. Нагрузка на правоохранителей возросла настолько, что премьер провинции Квазулу-Натал Тами Нтули призвал привлечь армию.

В центральном деловом районе протестующие подожгли 14 автомобилей и несколько зданий, грабили магазины и вступали в столкновения с иностранными гражданами. В полиции также сообщили, что в районе Убрило сгорели два дома, а несколько магазинов в Дурбане были повреждены или разграблены.

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Задержания и причины протестов

Полиция заявила о задержании 15 подозреваемых после пятничных ночных протестов. Им должны предъявить обвинения в публичном насилии и умышленном повреждении имущества. Общее число задержанных достигло 19: еще четырех человек задержали в четверг по подозрению в покушении на убийство и стрельбе в общественном месте. Отдельно задержали трех иностранных граждан, подозреваемых в нападении на протестующего.

Протестующие утверждали, что толчком к беспорядкам в четверг стала стрельба в демонстранта в центре Дурбана, к которой якобы был причастен иностранец. В материале эти утверждения не подтверждены. Протесты проходили на фоне директивы ведомства внутренних дел, требовавшей от офисов приема беженцев принимать личные заявления о предоставлении убежища. В пятницу ведомство отозвало директиву, однако насилие усилилось.

Коалиция Siyafana Sonke Action Campaign, в которую входят 160 организаций, противодействующих ксенофобии и афрофобии, призвала привлечь организаторов нападений к ответственности и усилить безопасность в городе. По данным полиции, правоохранители применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, а также перебрасывали дополнительные силы из других частей провинции.

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