W Durbanie rozmieszczono wojsko po dwóch dniach przemocy na ulicach miasta, podczas których protestujący atakowali ludzi, których uważali za cudzoziemców, demolowali i plądrowali sklepy oraz podpalali domy i samochody. Poinformował o tym TimesLIVE.

Zamieszki objęły kilka dzielnic

Zamieszki rozpoczęły się w czwartek i rozprzestrzeniły się z Glenwood do Umbilo, Point, centralnej dzielnicy biznesowej Durbanu, a także Lamontville i Merebank. Policja oraz oddziały utrzymania porządku publicznego próbowały kontrolować tłumy, które dzieliły się na odrębne grupy. Obciążenie służb porządkowych wzrosło do tego stopnia, że premier prowincji KwaZulu-Natal Thami Ntuli wezwał do zaangażowania wojska.

W centralnej dzielnicy biznesowej protestujący podpalili 14 samochodów i kilka budynków, plądrowali sklepy oraz wdawali się w starcia z cudzoziemcami. Policja poinformowała również, że w rejonie Umbilo spłonęły dwa domy, a kilka sklepów w Durbanie zostało uszkodzonych lub splądrowanych.

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Zatrzymania i przyczyny protestów

Policja poinformowała o zatrzymaniu 15 podejrzanych po piątkowych nocnych protestach. Mają usłyszeć zarzuty przemocy publicznej i umyślnego uszkodzenia mienia. Łączna liczba zatrzymanych osiągnęła 19: kolejne cztery osoby zatrzymano w czwartek pod zarzutem usiłowania zabójstwa oraz oddania strzałów w miejscu publicznym. Oddzielnie zatrzymano trzech cudzoziemców podejrzewanych o napaść na protestującego.

Protestujący twierdzili, że impulsem do czwartkowych zamieszek było postrzelenie demonstranta w centrum Durbanu, z którym rzekomo miał związek cudzoziemiec. Twierdzenia te nie zostały potwierdzone w materiale. Protesty odbywały się na tle dyrektywy resortu spraw wewnętrznych, która wymagała od biur przyjmowania uchodźców przyjmowania osobistych wniosków o azyl. W piątek resort wycofał dyrektywę, jednak przemoc się nasiliła.

Koalicja Siyafana Sonke Action Campaign, skupiająca 160 organizacji przeciwdziałających ksenofobii i afrofobii, wezwała do pociągnięcia organizatorów ataków do odpowiedzialności oraz wzmocnienia bezpieczeństwa w mieście. Według policji służby używały granatów hukowo-błyskowych, gazu łzawiącego i gumowych kul, a także przerzucały dodatkowe siły z innych części prowincji.

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