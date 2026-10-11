德班发生针对移民的袭击后部署军队——TimesLIVE

在德班街头发生两天暴力事件后，军队已被部署到当地。期间，抗议者袭击他们认为是外国人的人，破坏并抢劫商店，还纵火焚烧房屋和车辆。TimesLIVE报道。

骚乱蔓延至多个地区

骚乱始于周四，并从格伦伍德蔓延至翁比洛、波因特、德班中央商务区，以及拉蒙特维尔和梅里班克。警方和公共秩序部门试图控制不断分裂成不同小组的人群。执法人员的压力增大到夸祖鲁-纳塔尔省省长塔米·恩图利呼吁动用军队的程度。

在中央商务区，抗议者焚烧了14辆汽车和数栋建筑，抢劫商店，并与外国公民发生冲突。警方还表示，翁比洛地区有两栋房屋被烧毁，德班数家商店遭到破坏或抢劫。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拘留情况与抗议原因

警方表示，在周五夜间的抗议活动后拘留了15名嫌疑人。他们将面临公共暴力和故意毁坏财产的指控。被拘留者总数达到19人：另有4人于周四因涉嫌谋杀未遂和在公共场所开枪而被拘留。此外，还有3名外国公民因涉嫌袭击一名抗议者而被拘留。

抗议者称，周四骚乱的导火索是德班市中心一名示威者遭枪击，据称一名外国人涉案。报道未证实这些说法。抗议发生时，内政部门的一项指令要求难民接待办公室接受亲自提交的庇护申请。周五，该部门撤回了这项指令，但暴力事件加剧。

由160个反对仇外心理和非洲恐惧症的组织组成的Siyafana Sonke Action Campaign联盟呼吁追究袭击组织者的责任，并加强该市安全。警方表示，执法人员使用了震爆弹、催泪瓦斯和橡皮子弹，并从该省其他地区调派了增援力量。

关注我们在