В Испании скончалась 87-летняя женщина, выселение которой вызвало массовые протесты — AP

87-летняя Мария дель Кармен Абаскаль, чье выселение из арендованного на протяжении многих лет жилья в Мадриде вызвало массовые протесты по всей Испании и привело к политическому кризису, скончалась в среду в больнице.

Премьер-министр Испании Педро Санчес одним из первых выразил соболезнования в социальных сетях после того, как активисты жилищного движения и адвокат Абаскаль сообщили о её смерти.

«Все мои чувства — с семьёй и близкими Марикармен», — написал Санчес.

Испанцы, все больше недовольные стоимостью жилья, периодически выходят на акции в крупных городах, требуя действий от законодателей. Однако новую волну возмущения в Испании вызвали события 23 сентября: тогда Марикармен — женщину, передвигавшуюся в инвалидной коляске, — вынесли на носилках из её квартиры, где она прожила семь десятилетий. Это произошло после того, как полиция оцепила улицу и оттеснила протестующих. Из-за слабого здоровья женщину доставили в больницу.

Женщина, известная как Марикармен, стала символом борьбы арендаторов с кризисом доступности жилья в Испании.

Кадры её выселения, показанные по телевидению, побудили тысячи людей выйти на протесты в Мадриде и других городах страны.

Адвокат Марикармен, Беатрис Дуро, подтвердив в эфире радиостанции Cadena Ser факт смерти, не назвала её причину. Дуро отметила, что она сама и активисты глубоко потрясены этой трагедией.

Ожидалось, что после выписки из больницы Марикармен вернётся домой. Компания по недвижимости, инициировавшая выселение, чтобы сдавать жилье по значительно более высокой цене, в конце концов уступила под мощным давлением общественности и согласилась позволить женщине вернуться в квартиру.

Об этом сообщает AP.

Два крупнейших профсоюза Испании объявили забастовку из-за жилищного вопроса — Al Jazeera English.

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