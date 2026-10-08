W San Antonio w stanie Teksas w USA co najmniej 12 protestujących przerywało wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa podczas wiecu wyborczego. Trump prowadził kampanię na rzecz prokuratora generalnego Teksasu Kena Paxtona, który kandyduje do Senatu USA z ramienia Partii Republikańskiej.

Jak podaje The Hindu, jeden z demonstrantów miał znajdować się blisko sceny. Policja wyprowadziła niektórych uczestników akcji, a po jednym z przerwań Trump na krótko odszedł od mikrofonu.

Poparcie dla Paxtona

Wiec w Freeman Coliseum 7 października był trzecią podróżą Trumpa do Teksasu w ciągu niespełna miesiąca. Znaczną część wystąpienia poświęcił wyścigowi do Senatu, nazywając Paxtona, jego zdaniem, być może najwybitniejszym prokuratorem generalnym w USA.

Trump stwierdził również, że Paxton był twardy i przez cały czas go wspierał. Jednocześnie prezydent nie wspomniał o niedawno opublikowanym nagraniu, na którym Paxton skarżył się na wojnę z Iranem, rosnące ceny paliwa oraz wpływ waszyngtońskich konsultantów politycznych na swoją kampanię. Demokratycznego kandydata Jamesa Talarico Trump wielokrotnie nazywał przezwiskiem Tala-freako.

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Sytuacja wyborcza w stanie

Do dnia wyborów pozostał mniej niż miesiąc. Według gazety republikanie początkowo nie planowali wydać tak dużych środków i zasobów na kampanię w Teksasie, jednak działacze partyjni skierowali już na wybory w tym stanie ponad 300 mln dolarów.

Trump wygrał w Teksasie w wyborach w 2024 roku przewagą niemal 14 punktów procentowych. Jednocześnie niskie notowania poparcia dla prezydenta, wojna z Iranem i rosnące ceny paliwa, według oceny materiału, stworzyły problemy republikanom niemal we wszystkich stanach.

Republikański gubernator Greg Abbott nie uczestniczył w wiecu; zamiast tego miał przewodniczyć ceremonii z okazji otwarcia szpitala około 530 km od San Antonio. Demokraci zwrócili uwagę na jego nieobecność.

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