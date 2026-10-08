在美国得克萨斯州圣安东尼奥，至少12名抗议者在一场竞选集会上打断了总统唐纳德·特朗普的演讲。特朗普为得州总检察长肯·帕克斯顿助选，后者正作为共和党候选人竞选美国参议院席位。

据《印度教徒报》报道，其中一名示威者据称靠近舞台。一些活动参与者被警方带离，其中一次打断后，特朗普短暂离开了麦克风。

对帕克斯顿的支持

10月7日在Freeman Coliseum举行的集会，是特朗普不到一个月内第三次前往得州。他将演讲的大部分内容用于谈论参议院选战，称帕克斯顿在他看来或许是美国最杰出的总检察长。

特朗普还表示，帕克斯顿很强硬，并且一直支持他。与此同时，总统没有提及最近公开的一段录音，录音中帕克斯顿抱怨了与伊朗的战争、燃油价格上涨，以及华盛顿政治顾问对其竞选活动的影响。特朗普多次用“Tala-freako”这个绰号称呼民主党候选人詹姆斯·塔拉里科。

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该州的选举形势

距离选举日已不足一个月。据该报报道，共和党人最初并不打算在得州的竞选活动上投入如此多的资金和资源，但党内官员已为该州选举投入超过3亿美元。

特朗普在2024年选举中以近14个百分点的优势赢得得州。与此同时，报道认为，总统偏低的支持率、与伊朗的战争以及燃油价格上涨，给几乎所有州的共和党人带来了问题。

共和党籍州长格雷格·阿博特没有出席集会；相反，他原定主持一场医院开幕仪式，该医院距离圣安东尼奥约530公里。民主党人注意到了他的缺席。

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