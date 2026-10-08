Количество торговых судов, прошедших через Ормузский пролив во вторник, снизилось до семи — это самый низкий показатель с 23 июля. Количество атак на танкеры на этой ключевой водной артерии на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с начала войны в Иране, сообщает The National со ссылкой на данные судоходной аналитической компании Kpler.

Потоки нефти через пролив

Объем сырой нефти, проходившей через пролив, за неделю сократился на 27% от военного максимума — до не менее чем 10,1 млн баррелей в сутки. Это соответствует среднему показателю сентября и составляет 74% довоенного уровня, отметили аналитики Kpler Эммануэль Белострино и Юи Ториката.

Сильнее всего сократились перевалки с судна на судно в Оманском заливе. В то же время экспорт с побережья Оманского залива и через Красное море вырос до 6,7 млн баррелей в сутки — более чем вдвое по сравнению с довоенным уровнем. По оценке аналитиков, это компенсировало снижение поставок через Ормузский пролив и удержало общий экспорт ближневосточной нефти на довоенном уровне.

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Движение судов и инцидент с танкером

В среду количество торговых судов в проливе несколько выросло — до 10, однако это было значительно меньше, чем более 20 судов в сутки в воскресенье и понедельник. В течение последних двух дней в пролив входило больше судов, чем выходило из него. Данные Kpler не учитывают корабли с выключенными транспондерами автоматической идентификационной системы.

По данным LSEG, во вторник пролив пересекли восемь судов — поровну в обоих направлениях, тогда как днем ранее их было 14. Среди них были пять нефтяных танкеров и газовоз Al Mafyar, который загрузился в катарском Рас-Лаффане и должен был направиться в пакистанский порт Касим.

В последнем из сообщенных инцидентов снаряды попали в танкер в 51 морской миле к северу от катарского города Мадинат-аш-Шамаль. Британское агентство морских торговых операций сообщило о пострадавших. До начала войны в Иране 28 февраля через пролив ежедневно проходило около 125 крупных коммерческих судов, а на их грузы приходилась пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

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