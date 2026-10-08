周二，通过霍尔木兹海峡的商船数量降至7艘，为7月23日以来的最低水平。航运分析公司Kpler的数据显示，上周这一关键水道内针对油轮的袭击次数达到伊朗战争开始以来的最高水平，《国家报》报道。

穿越海峡的石油流量

一周内，穿越该海峡的原油量较战时峰值下降27%，降至每日最低1010万桶。这相当于9月平均水平，并占战前水平的74%，Kpler分析师埃马纽埃尔·贝洛斯特里诺和结·鸟形表示。

阿曼湾的船对船转运降幅最大。与此同时，从阿曼湾沿岸出口以及经红海出口的石油增至每日670万桶，超过战前水平的两倍。分析师认为，这抵消了经霍尔木兹海峡供应的下降，使中东石油出口总量维持在战前水平附近。

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船舶动向与油轮事件

周三，海峡内的商船数量略增至10艘，但仍远低于周日和周一每日超过20艘的水平。过去两天，进入海峡的船舶多于驶离海峡的船舶。Kpler的数据不包括关闭自动识别系统应答器的船只。

根据LSEG的数据，周二有8艘船舶穿越海峡，两个方向各4艘，而前一天为14艘。其中包括5艘油轮和液化天然气运输船Al Mafyar，该船在卡塔尔拉斯拉凡装载，原计划驶往巴基斯坦卡西姆港。

在最近一次报告的事件中，一艘油轮在卡塔尔城市马迪纳特阿什沙迈勒以北51海里处遭炮弹击中。英国海事贸易行动机构报告称有人员受伤。在伊朗战争于2月28日开始前，每天约有125艘大型商船通过该海峡，其货物占全球石油和液化天然气供应的五分之一。

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