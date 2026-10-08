Liczba statków handlowych, które we wtorek przepłynęły przez Cieśninę Ormuz, spadła do siedmiu — to najniższy wynik od 23 lipca. Liczba ataków na tankowce na tym kluczowym szlaku wodnym w ubiegłym tygodniu osiągnęła najwyższy poziom od początku wojny w Iranie, informuje The National, powołując się na dane firmy analitycznej Kpler zajmującej się żeglugą.

Przepływy ropy przez cieśninę

Wolumen ropy naftowej przepływającej przez cieśninę zmniejszył się w ciągu tygodnia o 27% w stosunku do wojennego maksimum, do co najmniej 10,1 mln baryłek dziennie. Odpowiada to średniej z września i stanowi 74% poziomu sprzed wojny, stwierdzili analitycy Kpler Emmanuel Belostrino i Yui Torikata.

Najbardziej zmniejszyły się przeładunki statek-statek w Zatoce Omańskiej. Jednocześnie eksport z wybrzeża Zatoki Omańskiej i przez Morze Czerwone wzrósł do 6,7 mln baryłek dziennie — ponad dwukrotnie powyżej poziomu sprzed wojny. Zdaniem analityków zrekompensowało to spadek dostaw przez Cieśninę Ormuz i utrzymało łączny eksport bliskowschodniej ropy na poziomie zbliżonym do przedwojennego.

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Ruch statków i incydent z tankowcem

W środę liczba statków handlowych w cieśninie nieznacznie wzrosła — do 10, jednak było to znacznie mniej niż ponad 20 statków dziennie w niedzielę i poniedziałek. W ciągu ostatnich dwóch dni do cieśniny wpływało więcej statków, niż z niej wypływało. Dane Kpler nie obejmują statków z wyłączonymi transponderami automatycznego systemu identyfikacji.

Według LSEG we wtorek cieśninę przekroczyło osiem statków — po równo w obu kierunkach — podczas gdy poprzedniego dnia było ich 14. Wśród nich było pięć tankowców naftowych oraz gazowiec Al Mafyar, który załadował się w katarskim Ras Laffan i miał płynąć do pakistańskiego portu Qasim.

W ostatnim zgłoszonym incydencie pociski trafiły w tankowiec 51 mil morskich na północ od katarskiego miasta Madinat ash Shamal. Brytyjska agencja Maritime Trade Operations poinformowała o poszkodowanych. Przed rozpoczęciem wojny w Iranie 28 lutego przez cieśninę codziennie przepływało około 125 dużych statków handlowych, a ich ładunki stanowiły jedną piątą światowych dostaw ropy i skroplonego gazu ziemnego.

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