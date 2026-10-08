Британия и Польша усилят сотрудничество с Пакистаном — Dawn
В Исламабаде Великобритания и Польша договорились усилить сотрудничество с Пакистаном в противодействии незаконной миграции, обороту наркотиков и организованной преступности. Стороны также планируют подписать несколько меморандумов о взаимопонимании, сообщает Dawn.
Встречи с британскими и польскими чиновниками
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви и государственный министр внутренних дел Таллал Чаудхари провели отдельные встречи с британским государственным министром иностранных дел Стивеном Даути и польским министром и главой Совета министров Томашем Семоняком.
Во время разговора с британским чиновником Накви подчеркнул необходимость совместных шагов для прекращения практики поездок в Великобританию по поддельным студенческим визам.
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Договоренности с Польшей
На встрече с польским министром обсудили двусторонние отношения и пути дальнейшего усиления сотрудничества в сфере безопасности. Стороны договорились как можно скорее завершить подготовку нескольких меморандумов, в частности документа о взаимной правовой помощи.
Также было согласовано, что делегация Министерства внутренних дел Пакистана во главе с Таллалом Чаудхари в ближайшее время посетит Польшу.