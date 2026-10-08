Британия и Польша усилят сотрудничество с Пакистаном — Dawn

В Исламабаде Великобритания и Польша договорились усилить сотрудничество с Пакистаном в противодействии незаконной миграции, обороту наркотиков и организованной преступности. Стороны также планируют подписать несколько меморандумов о взаимопонимании, сообщает Dawn.

Встречи с британскими и польскими чиновниками

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви и государственный министр внутренних дел Таллал Чаудхари провели отдельные встречи с британским государственным министром иностранных дел Стивеном Даути и польским министром и главой Совета министров Томашем Семоняком.

Во время разговора с британским чиновником Накви подчеркнул необходимость совместных шагов для прекращения практики поездок в Великобританию по поддельным студенческим визам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Договоренности с Польшей

На встрече с польским министром обсудили двусторонние отношения и пути дальнейшего усиления сотрудничества в сфере безопасности. Стороны договорились как можно скорее завершить подготовку нескольких меморандумов, в частности документа о взаимной правовой помощи.

Также было согласовано, что делегация Министерства внутренних дел Пакистана во главе с Таллалом Чаудхари в ближайшее время посетит Польшу.

Читай нас в