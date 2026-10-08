Wielka Brytania i Polska wzmocnią współpracę z Pakistanem — Dawn

W Islamabadzie Wielka Brytania i Polska uzgodniły wzmocnienie współpracy z Pakistanem w zwalczaniu nielegalnej migracji, handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej. Strony planują również podpisać kilka memorandum o porozumieniu, informuje Dawn.

Spotkania z brytyjskimi i polskimi urzędnikami

Minister spraw wewnętrznych Pakistanu Mohsin Naqvi oraz minister stanu ds. wewnętrznych Tallal Chaudhry odbyli oddzielne spotkania z brytyjskim ministrem stanu ds. zagranicznych Stephenem Doughtym oraz polskim ministrem i szefem Rady Ministrów Tomaszem Siemoniakiem.

Podczas rozmowy z brytyjskim urzędnikiem Naqvi podkreślił potrzebę wspólnych działań, aby powstrzymać praktykę podróżowania do Wielkiej Brytanii na fałszywych wizach studenckich.

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Ustalenia z Polską

Na spotkaniu z polskim ministrem omówiono stosunki dwustronne oraz sposoby dalszego wzmocnienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Strony uzgodniły jak najszybsze zakończenie przygotowań kilku memorandum, w tym dokumentu o wzajemnej pomocy prawnej.

Uzgodniono również, że delegacja pakistańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod przewodnictwem Tallala Chaudhry’ego w najbliższym czasie odwiedzi Polskę.

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