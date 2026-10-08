Tropikalny sztorm Isaias, który nasila się nad Zatoką Meksykańską w USA, może już w czwartek osiągnąć siłę huraganu. Synoptycy ostrzegają przed zagrożeniem dla ponad 30 milionów mieszkańców południowych stanów kraju, informuje RMF24.

Prognoza nasilenia sztormu

Zgodnie z prognozą w piątek Isaias może wzmocnić się do huraganu drugiej kategorii w skali Saffira–Simpsona. W takim przypadku średnia prędkość wiatru może przekroczyć 150 km/h. Ciepłe wody Zatoki Meksykańskiej sprzyjają dalszej intensyfikacji sztormu.

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów wydało już ostrzeżenie przed falą sztormową dla wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Największe ryzyko dotyczy Luizjany, Missisipi, Alabamy i Florydy. Dokładne miejsce wyjścia sztormu na ląd nie zostało jeszcze ustalone: może to nastąpić późnym wieczorem w piątek lub w sobotę rano.

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Ryzyko powodzi i tornad

Meteorolodzy spodziewają się silnego wiatru i intensywnych opadów, które mogą spowodować gwałtowne powodzie. Wśród innych zagrożeń wymienia się falę sztormową oraz możliwość wystąpienia lokalnych tornad. Według The Weather Channel skutki Isaiasa mogą być odczuwalne setki kilometrów od miejsca, w którym wyjdzie on na ląd.

Służby ratunkowe i meteorologiczne wezwały mieszkańców potencjalnie niebezpiecznych obszarów do śledzenia oficjalnych komunikatów, przygotowania zapasów wody i żywności, zabezpieczenia domów oraz przemyślenia planu ewakuacji.

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