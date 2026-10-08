Тропический шторм Исайяс, усиливающийся над Мексиканским заливом в США, может уже в четверг достичь силы урагана. Синоптики предупреждают об угрозе для более чем 30 миллионов жителей южных штатов страны, сообщает RMF24.

Прогноз усиления шторма

Согласно прогнозу, в пятницу Исайяс может усилиться до урагана второй категории по шкале Саффира — Симпсона. В таком случае средняя скорость ветра может превысить 150 км/ч. Теплые воды Мексиканского залива способствуют дальнейшей интенсификации шторма.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США уже выпустил предупреждение об угрозе штормового нагона для побережья Мексиканского залива. Наибольший риск касается Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды. Точное место выхода шторма на сушу пока не определено: это может произойти поздно вечером в пятницу или утром в субботу.

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Риск наводнений и торнадо

Метеорологи ожидают сильного ветра и интенсивных осадков, которые могут вызвать внезапные наводнения. Среди других опасностей называют штормовой нагон и вероятность локальных торнадо. По данным The Weather Channel, последствия Исайяса могут ощущаться за сотни километров от места его выхода на сушу.

Спасательные и метеорологические службы призвали жителей потенциально опасных районов следить за официальными сообщениями, подготовить запасы воды и продуктов, обезопасить дома и продумать план эвакуации.

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