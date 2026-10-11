W Brazylii Najwyższy Trybunał Wyborczy (TSE) dał firmie Meta 48 godzin na wyjaśnienie, czy ograniczała zasięg publikacji kampanii prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy, a także na wyjaśnienie zgłoszonych anomalii w metrykach wideo, informuje France 24.

Skarga kampanii Luli

Kampania Luli oświadczyła, że platformy Meta — Facebook, WhatsApp i Instagram — miały rzekomo ograniczać rozpowszechnianie jej treści. Według jej twierdzeń profil prezydenta nie mógł promować postów w kanale Instagramu, a pod jednym z postów oficjalnego konta przestały być naliczane wyświetlenia, co wpłynęło na zasięg.

Przedstawiciele kampanii oświadczyli również, że przed pierwszą turą głosowania, która odbyła się w ubiegłą niedzielę, profile Luli i innych lewicowych polityków nagle przestały pojawiać się w wyszukiwarce Instagrama. Kampania złożyła skargę do sądu wyborczego. Uważa ona, że seria problemów technicznych może świadczyć o próbie ingerencji w proces wyborczy na korzyść senatora Flávia Bolsonaro.

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Stanowisko Mety i wybory

Brazylijskie biuro Mety odrzuciło oskarżenia, nazywając je niezgodnymi z faktami. Firma oświadczyła, że wiele ze wskazanych problemów technicznych nie dotyczyło wyłącznie Brazylii ani poszczególnych kont. Meta poinformowała również o przestrzeganiu zasad wyborczych i dążeniu do zapewnienia równych warunków korzystania ze swoich platform.

Sąd nakazał Mecie przekazać informacje o wszystkich działaniach zastosowanych wobec oficjalnych kont Luli, odrębnie dla każdego profilu, a także wyjaśnić anomalie w metrykach wideo. Lula, który dąży do zdobycia czwartej niekolejnej kadencji prezydenckiej, zmierzy się 25 października w drugiej turze z Fláviem Bolsonaro — synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Według materiału Flávio Bolsonaro zajął pierwsze miejsce w pierwszej turze.

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