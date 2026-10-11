В Бразилии Высший избирательный суд (TSE) дал компании Meta 48 часов, чтобы объяснить, снижала ли она охват публикаций кампании президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также разъяснить сообщавшиеся аномалии в метриках видео, сообщает France 24.

Жалоба кампании Лулы

Кампания Лулы заявила, что платформы Meta — Facebook, WhatsApp и Instagram — якобы ограничивали распространение ее контента. По ее утверждению, профиль президента не мог продвигать публикации в ленте Instagram, а в одном из постов официального аккаунта прекратился подсчет просмотров, что повлияло на охват.

Представители кампании также заявили, что перед первым туром голосования, состоявшимся в прошлое воскресенье, профили Лулы и других левых политиков внезапно перестали отображаться в поиске Instagram. Кампания подала жалобу в избирательный суд. Она считает, что серия технических проблем может свидетельствовать о попытке вмешательства в избирательный процесс в пользу сенатора Флавиу Болсонару.

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Позиция Meta и выборы

Бразильский офис Meta отверг обвинения, назвав их не соответствующими фактам. В компании заявили, что многие из упомянутых технических проблем не касались только Бразилии или отдельных аккаунтов. Meta также сообщила о соблюдении избирательных правил и стремлении обеспечить равные условия использования своих платформ.

Суд обязал Meta предоставить информацию обо всех мерах, примененных к официальным аккаунтам Лулы, отдельно по каждому профилю, а также объяснить аномалии в метриках видео. Лула, стремящийся получить четвертый непоследовательный президентский срок, 25 октября встретится во втором туре с Флавиу Болсонару — сыном бывшего президента Жаира Болсонару. Согласно материалу, в первом туре Флавиу Болсонару занял первое место.

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