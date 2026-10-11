据France 24报道，巴西高等选举法院（TSE）给予Meta 48小时，要求其说明是否降低了总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦竞选团队帖文的覆盖范围，并解释已报告的视频指标异常情况。

卢拉竞选团队的投诉

卢拉竞选团队表示，Meta旗下平台——Facebook、WhatsApp和Instagram——据称限制了其内容的传播。该团队称，总统的个人主页无法在Instagram信息流中推广帖文，而官方账号的一则帖文的观看次数统计停止，影响了覆盖范围。

竞选团队代表还表示，在上周日举行的第一轮投票前，卢拉和其他左翼政治人士的个人主页突然不再出现在Instagram搜索结果中。竞选团队向选举法院提出了投诉。该团队认为，一系列技术问题可能表明有人试图干预选举进程，以支持参议员弗拉维奥·博索纳罗。

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Meta的立场与选举

Meta巴西办事处否认了相关指控，称其不符合事实。该公司表示，所提及的许多技术问题并非仅涉及巴西或个别账号。Meta还表示遵守选举规则，并致力于确保使用其平台的平等条件。

法院命令Meta分别就卢拉每个官方账号提供所采取的全部措施的信息，并解释视频指标异常。寻求获得第四个非连续总统任期的卢拉，将于10月25日在第二轮投票中对阵弗拉维奥·博索纳罗——前总统雅伊尔·博索纳罗之子。根据报道，弗拉维奥·博索纳罗在第一轮中排名第一。

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