71 депутат Европейского парламента призвал руководство ЕС принять меры по прекращению деятельности «Русских домов» в странах Европейского Союза.

Инициатором обращения выступила евродепутат от Литвы Раса Юкнявичене.

В документе отмечается, что «Русские дома» продолжают работать в 15 странах Евросоюза, среди которых Бельгия, Германия, Франция, Австрия и Испания.

Евродепутаты назвали эти центры инструментами «гибридного влияния» и «координаторами зарубежных операций по манипулированию информацией».

В Европарламенте также подчеркнули, что головная организация «Русских домов» — «Россотрудничество» — находится под санкциями Европейского Союза.

В то же время депутаты отметили, что формально решение о закрытии отдельных филиалов остается в компетенции национальных органов власти стран ЕС.

Таким образом, 71 евродепутат призывает руководство Евросоюза принять меры для прекращения деятельности «Русских домов» на территории стран-членов ЕС.

Соответствующее обращение евродепутаты направили председателю Европейского совета Антониу Кошти, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас.

Ранее литовская евродепутат и бывшая министр обороны Раса Юкнявичене заявила, что деятельность «Русского дома» на Кипре следует рассматривать в контексте европейского ответа на гибридные угрозы со стороны Российской Федерации — государства-агрессора.

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