У Європарламенті закликали закрити всі російські доми в ЄС

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71 депутат Європейського парламенту закликав керівництво ЄС вжити заходів для припинення роботи «Російських домів» у країнах Європейського Союзу.

Ініціаторкою звернення виступила євродепутатка від Литви Раса Юкнявічене.

У документі зазначається, що «Російські доми» продовжують працювати у 15 країнах Євросоюзу, серед яких Бельгія, Німеччина, Франція, Австрія та Іспанія.

Європарламентарі назвали ці центри інструментами «гібридного впливу» та «координаторами закордонних операцій із маніпулювання інформацією».

У Європарламенті також наголосили, що головна організація «Російських домів» — «Россотрудничество» — перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Водночас депутати зазначили, що формально рішення про закриття окремих філій залишається у компетенції національних органів влади країн ЄС.

Таким чином, 71 євродепутат закликає керівництво Євросоюзу вжити заходів для припинення діяльності «Російських домів» на території країн-членів ЄС.

Відповідне звернення євродепутати направили голові Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та високій представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Раніше литовська євродепутатка та колишня міністерка оборони Раса Юкнявічене заявила, що діяльність Російського дому на Кіпрі слід розглянути в контексті європейської відповіді на гібридні загрози з боку Російської Федерації — держави-агресора.

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