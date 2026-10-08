Франция начала переговоры с Талибаном о депортации афганцев — Dawn

Франция начала переговоры с властями Талибана о содействии депортации граждан Афганистана в Афганистан. Речь идет о техническом диалоге по прямому возвращению афганцев, находящихся во Франции с неурегулированным статусом и представляющих угрозу общественному порядку, сообщает Dawn со ссылкой на дипломатический источник.

Возвращение граждан Афганистана

Париж не поддерживает дипломатических отношений с властями Талибана с тех пор, как они вернулись к власти в Афганистане в августе 2021 года. Посольство Франции в Кабуле остается закрытым.

В то же время Франция присоединилась примерно к 20 странам Европейского Союза, среди которых Германия, Бельгия и Швеция, стремящимся ускорить возвращение афганцев. Как отмечает издание, внимание прежде всего уделяется людям, осужденным судами.

Дипломатический источник не назвал число людей, которых может касаться процедура. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что речь потенциально идет о сотнях человек. Министерство иностранных дел Франции не ответило на вопрос, смогут ли представители Талибана посетить страну для ускорения процедур.

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Позиция Франции по Афганистану

По словам дипломатического источника, технический диалог не означает изменения позиции Франции по Афганистану. Париж также заявляет, что продолжает поддерживать афганское население, в том числе женщин.

Европейский Союз официально не признает власти Талибана, которые стремятся укрепить свои международные позиции. Встреча представителей этих властей с депутатами Европарламента в июне вызвала критику со стороны правозащитных организаций и левых политических групп в Европарламенте.

После возвращения к власти Талибан ввел в Афганистане строгое толкование исламского права. Женщинам запретили посещать общественные места и работать на большинстве рабочих мест, а девочкам — получать образование после достижения 12-летнего возраста.

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