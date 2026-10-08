法国已开始与塔利班当局就协助将阿富汗公民遣返阿富汗进行谈判。据外交消息人士透露，这涉及就直接遣返在法国处于身份未规范状态、并对公共秩序构成威胁的阿富汗人展开技术对话，Dawn报道。

阿富汗公民的返回

自塔利班当局于2021年8月重新掌权以来，巴黎一直未与其维持外交关系。法国驻喀布尔大使馆仍处于关闭状态。

与此同时，法国加入了大约20个寻求加快阿富汗人返回进程的欧盟国家，其中包括德国、比利时和瑞典。该媒体指出，重点首先放在被法院定罪的人身上。

该外交消息人士没有说明这一程序可能涉及的人数。另一名了解情况的消息人士表示，潜在涉及人数可能有数百人。法国外交部没有回答塔利班代表是否能够访问该国以加快程序的问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法国对阿富汗的立场

据该外交消息人士称，技术对话并不意味着法国对阿富汗立场的改变。巴黎还表示，将继续支持阿富汗民众，包括女性。

欧盟并未正式承认试图加强其国际地位的塔利班当局。今年6月，这些当局的代表与欧洲议会议员举行会晤，引发了人权组织和欧洲议会左翼政治团体的批评。

塔利班重新掌权后，在阿富汗实施了对伊斯兰法的严格解释。女性被禁止进入公共场所，也被禁止从事大多数工作岗位；女孩在年满12岁后则被禁止接受教育。

关注我们在