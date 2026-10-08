奥斯特罗文卡持刀袭击后加强学校安保 — Interia

波兰奥斯特罗文卡当局在第4职业学校综合体发生持刀袭击事件后，在学校实施了额外安全措施。具体而言，学校将增加值班教师人数、核查访客，并加强警方和市政警卫队的巡逻，Interia报道。

学校新规定

这一决定是在危机指挥部会议后作出的。据市长帕维乌·涅维亚多姆斯基称，学校课间将有更多教师值班。每次课间结束后，由校长指定的工作人员必须检查卫生间，包括检查是否有人遗留背包或手提包。

每所学校的正门旁将有一名校方工作人员值班。在课间进入建筑物且并非学生的人员将接受检查：他们必须说明自己的身份及来访目的。上课期间，学校大门必须关闭，每位访客都会被询问来访目的。

袭击与调查

袭击发生在周三约11:00。据该媒体报道，一名19岁的毕业班学生刺伤了9人：5名学生、2名教师和2名无关人员。伤者被送往奥斯特罗文卡和沃姆扎的医院；他们没有生命危险。警方拘留了这名19岁学生。

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执法人员已就谋杀未遂展开调查，并正在查明事件情况。学校周边地区的警察巡逻人数将增加，包括身着制服和便衣的警员。警方还计划在教育机构举行有关各种威胁的预防性会议，包括袭击者进入建筑物时应采取的行动。

在第4职业学校综合体，市政警卫队将在另行通知前于正门值班。目前，校方正在为需要支持的学生提供咨询服务，该机构预计从周五起恢复正常教学过程。如有需要，可向学校增派心理学家，为学生、教师和家长提供帮助。

波兰教育部长芭芭拉·诺瓦茨卡表示，计划加强学校安全工作。教育部将与内政和行政部共同规划一项培训计划，面向学生、学校工作人员和相关部门代表，内容涵盖安全程序及危机情况下的行为规范。

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