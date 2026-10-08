В Остроленці посилили охорону шкіл після нападу з ножем — Interia

Влада Остроленки в Польщі запровадила додаткові заходи безпеки у школах після нападу з ножем у Комплексі професійних шкіл №4. Зокрема, у закладах збільшать кількість чергових учителів, перевірятимуть відвідувачів та посилять патрулювання поліції і муніципальної варти, повідомляє Interia.

Нові правила для шкіл

Рішення ухвалили після засідання кризового штабу. За словами мера міста Павела Невядомського, під час перерв у школах чергуватиме більше вчителів. Після кожної перерви призначений директором працівник має оглядати туалети, зокрема перевіряти, чи не залишили там рюкзаки або сумки.

Біля головного входу до кожної школи чергуватиме працівник закладу. Людей, які заходять до будівлі під час перерви та не є учнями, перевірятимуть: вони повинні пояснити, ким є та з якою метою прийшли. Під час уроків двері шкіл мають бути зачиненими, а кожного відвідувача запитуватимуть про мету візиту.

Напад і розслідування

Напад стався в середу близько 11:00. За даними видання, 19-річний учень випускного класу поранив дев’ятьох людей: п’ятьох учнів, двох учителів і двох сторонніх осіб. Потерпілих доправили до лікарень в Остроленці та Ломжі; їхньому життю нічого не загрожує. Поліція затримала 19-річного учня.

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Правоохоронці розпочали розслідування щодо замаху на вбивство та встановлюють обставини інциденту. У районі шкіл збільшать кількість поліцейських патрулів — як у формі, так і в цивільному одязі. Поліція також планує провести в навчальних закладах профілактичні зустрічі щодо різних загроз, зокрема дій у разі проникнення нападника до будівлі.

У Комплексі професійних шкіл №4 муніципальні вартові до окремого розпорядження чергуватимуть біля головного входу. Наразі там проводять консультації для учнів, яким потрібна підтримка, а з п’ятниці заклад має відновити звичайний навчальний процес. За потреби до шкіл можуть направити додаткових психологів для допомоги учням, учителям і батькам.

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька заявила про намір посилити роботу над безпекою у школах. Міністерство освіти спільно з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації планує програму навчань із безпекових процедур і поведінки у кризових ситуаціях для учнів, працівників шкіл та представників служб.

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