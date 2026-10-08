Власти Остроленки в Польше ввели дополнительные меры безопасности в школах после нападения с ножом в Комплексе профессиональных школ №4. В частности, в учреждениях увеличат количество дежурных учителей, будут проверять посетителей и усилят патрулирование полиции и муниципальной стражи, сообщает Interia.

Новые правила для школ

Решение приняли после заседания кризисного штаба. По словам мэра города Павела Невядомского, во время перемен в школах будет дежурить больше учителей. После каждой перемены назначенный директором сотрудник должен осматривать туалеты, в том числе проверять, не оставлены ли там рюкзаки или сумки.

У главного входа в каждую школу будет дежурить сотрудник учреждения. Людей, заходящих в здание во время перемены и не являющихся учениками, будут проверять: они должны объяснить, кто они и с какой целью пришли. Во время уроков двери школ должны быть закрыты, а каждого посетителя будут спрашивать о цели визита.

Нападение и расследование

Нападение произошло в среду около 11:00. По данным издания, 19-летний ученик выпускного класса ранил девять человек: пятерых учеников, двух учителей и двух посторонних лиц. Пострадавших доставили в больницы Остроленки и Ломжи; их жизни ничего не угрожает. Полиция задержала 19-летнего ученика.

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Правоохранители начали расследование по факту покушения на убийство и устанавливают обстоятельства инцидента. В районе школ увеличат количество полицейских патрулей — как в форме, так и в гражданской одежде. Полиция также планирует провести в учебных заведениях профилактические встречи по различным угрозам, в том числе о действиях в случае проникновения нападавшего в здание.

В Комплексе профессиональных школ №4 муниципальные стражи до отдельного распоряжения будут дежурить у главного входа. Сейчас там проводят консультации для учеников, нуждающихся в поддержке, а с пятницы учреждение должно возобновить обычный учебный процесс. При необходимости в школы могут направить дополнительных психологов для помощи ученикам, учителям и родителям.

Министр образования Польши Барбара Новацкая заявила о намерении усилить работу над безопасностью в школах. Министерство образования совместно с Министерством внутренних дел и администрации планирует программу обучения процедурам безопасности и поведению в кризисных ситуациях для учеников, работников школ и представителей служб.

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