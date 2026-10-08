Władze Ostrołęki w Polsce wprowadziły dodatkowe środki bezpieczeństwa w szkołach po ataku nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. W szczególności w placówkach zwiększona zostanie liczba nauczycieli dyżurujących, sprawdzani będą odwiedzający, a patrole policji i straży miejskiej zostaną wzmocnione, informuje Interia.

Nowe zasady dla szkół

Decyzję podjęto po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Według prezydenta miasta Pawła Niewiadomskiego podczas przerw w szkołach dyżurować będzie więcej nauczycieli. Po każdej przerwie wyznaczony przez dyrektora pracownik ma sprawdzać toalety, w tym kontrolować, czy nie pozostawiono tam plecaków lub toreb.

Przy głównym wejściu do każdej szkoły dyżurować będzie pracownik placówki. Osoby wchodzące do budynku podczas przerwy, które nie są uczniami, będą sprawdzane: będą musiały wyjaśnić, kim są i w jakim celu przyszły. Podczas lekcji drzwi szkół mają być zamknięte, a każdy odwiedzający będzie pytany o cel wizyty.

Atak i śledztwo

Do ataku doszło w środę około godziny 11:00. Według publikacji 19-letni uczeń ostatniej klasy zranił dziewięć osób: pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Poszkodowanych przewieziono do szpitali w Ostrołęce i Łomży; ich życiu nic nie zagraża. Policja zatrzymała 19-letniego ucznia.

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Funkcjonariusze wszczęli śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa i ustalają okoliczności incydentu. W rejonie szkół zwiększona zostanie liczba patroli policyjnych — zarówno umundurowanych, jak i po cywilnemu. Policja planuje także przeprowadzić w placówkach oświatowych spotkania profilaktyczne dotyczące różnych zagrożeń, w tym działań w przypadku wtargnięcia napastnika do budynku.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 strażnicy miejscy będą do odwołania pełnić dyżury przy głównym wejściu. Obecnie prowadzone są tam konsultacje dla uczniów potrzebujących wsparcia, a od piątku placówka ma wznowić zwykły proces nauczania. W razie potrzeby do szkół mogą zostać skierowani dodatkowi psychologowie, aby pomóc uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Minister edukacji Polski Barbara Nowacka zadeklarowała zamiar wzmocnienia działań na rzecz bezpieczeństwa w szkołach. Ministerstwo Edukacji wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje program szkoleń z procedur bezpieczeństwa i zachowania w sytuacjach kryzysowych dla uczniów, pracowników szkół i przedstawicieli służb.

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