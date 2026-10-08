黎巴嫩两个月未就新试点区域达成一致——Dawn

以色列军队撤出西扎乌塔尔两个月后，黎巴嫩仍未就美国支持计划框架下的新试点区域达成一致。该计划规定，以色列逐步撤出黎巴嫩南部，以换取真主党的解除武装，Dawn报道。

以色列军队于7月离开西扎乌塔尔。然而，该村居民表示，它并未成为后续试点区域的样板：该定居点大部分地区没有电力和供水，邻近的东扎乌塔尔仍有以色列军人驻扎。

受损房屋和限制

67岁的西扎乌塔尔居民玛丽亚姆·阿尔-亚吉称，她夜间能听到邻村以色列士兵的声音；白天在花园劳作时，经常有一架小型无人机监视她。她说，早晨会传来爆炸声，因为以色列军队正通过可控爆破和推土机拆毁周边被其占领村庄的房屋。

阿尔-亚吉的房屋遭坦克炮弹损坏：窗户被震碎，一枚炮弹击穿了储水罐的顶部。她的许多邻居尚未返回，因为他们的房屋被毁。她的地块上还留有履带痕迹，而她种植了数十年的橄榄树被连根拔起。

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靠近以色列军队阵地的果园所有者，正通过一个有美国、黎巴嫩和以色列军方参与的协调机制申请采摘橄榄的许可。一些居民担心，许可可能会在收获季节过后才到达。

以色列和美国的立场

以色列军方在回应路透社询问时表示，消除真主党武器威胁的工作尚未完成。以军称，无人机用于识别威胁，对当地居民行动的限制旨在保护军人。

美国国务院发言人称，建立试点区域的过程是同时实现黎巴嫩和以色列安全的唯一可行途径。该发言人表示，在黎巴嫩军队对该区域最初范围开展清理行动后，该区域将扩大，而解除真主党的武装是这一过程不可分割的一部分。

西扎乌塔尔市长阿贝德·埃泽丁表示，约有70个家庭已返回村庄，他们大多住在房屋未受损的部分。南方委员会为住房不宜居住的家庭运送了16套预制房屋，但其中大多数因缺乏电力和水而无人居住。

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