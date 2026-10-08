В Ливане через два месяца после вывода израильских войск из Западного Завтара не согласовали новые пилотные зоны в рамках поддерживаемого США плана. Он предусматривает постепенный выход Израиля с юга Ливана в обмен на разоружение «Хезболлы», сообщает Dawn.

Израильские войска покинули Западный Завтар в июле. Однако жители села говорят, что оно не стало образцом для последующих пилотных зон: в населённом пункте в основном нет электро- и водоснабжения, а в соседнем Восточном Завтаре остаются израильские военные.

Повреждённые дома и ограничения

67-летняя жительница Западного Завтара Мариам аль-Яги рассказала, что ночью слышит голоса израильских солдат из соседнего села, а днём во время работы в саду за ней часто следит небольшой беспилотник. По её словам, по утрам слышны взрывы, поскольку израильские военные разрушают дома в окружающих занятых ими сёлах с помощью контролируемых подрывов и бульдозеров.

Дом аль-Яги был повреждён танковыми снарядами: в нём выбиты окна, а один из снарядов пробил крышу резервуара для воды. Многие её соседи ещё не вернулись, поскольку их дома разрушены. На её участке остались следы гусениц, а оливковые деревья, которые она выращивала десятилетиями, были вырваны с корнями.

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Владельцы рощ возле позиций израильских войск обращаются за разрешением собирать оливки через координационный механизм с участием американских, ливанских и израильских военных. Часть жителей опасается, что разрешение поступит слишком поздно для сбора урожая.

Позиции Израиля и США

В ответ на запрос Reuters израильские военные заявили, что работа по устранению угрозы со стороны вооружений «Хезболлы» не завершена. По их словам, беспилотники используются для выявления угроз, а ограничения передвижения местных жителей предназначены для защиты военных.

Представитель Госдепартамента США назвал процесс создания пилотной зоны единственным жизнеспособным путём к безопасности и для Ливана, и для Израиля. По его словам, зону должны расширить после того, как ливанская армия проведёт операции по очистке её первоначальной территории, а разоружение «Хезболлы» является неотъемлемой частью процесса.

Мэр Западного Завтара Абед Эззедин заявил, что в село вернулись около 70 семей, в основном они живут в неповреждённых частях своих домов. Совет Юга доставил 16 сборных домов для семей, чьи жилища непригодны для проживания, однако большинство из них не заселены из-за нехватки электричества и воды.

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