W Libanie, dwa miesiące po wycofaniu izraelskich wojsk z Zachodniego Zawtaru, nie uzgodniono nowych stref pilotażowych w ramach wspieranego przez USA planu. Przewiduje on stopniowe wycofanie się Izraela z południowego Libanu w zamian za rozbrojenie Hezbollahu, informuje Dawn.

Izraelskie wojska opuściły Zachodni Zawtar w lipcu. Jednak mieszkańcy wsi twierdzą, że nie stała się ona wzorem dla kolejnych stref pilotażowych: miejscowość w większości nie ma dostaw energii elektrycznej i wody, a w sąsiednim Wschodnim Zawtarze nadal pozostają izraelscy wojskowi.

Uszkodzone domy i ograniczenia

67-letnia mieszkanka Zachodniego Zawtaru Mariam al-Yaghi powiedziała, że nocą słyszy głosy izraelskich żołnierzy z sąsiedniej wsi, a w dzień, gdy pracuje w ogrodzie, często obserwuje ją niewielki dron. Jak przekazała, rano słychać eksplozje, ponieważ izraelskie wojska niszczą domy w okolicznych zajętych przez siebie wsiach za pomocą kontrolowanych wybuchów i buldożerów.

Dom al-Yaghi został uszkodzony pociskami czołgowymi: wybite są w nim okna, a jeden z pocisków przebił dach zbiornika na wodę. Wielu jej sąsiadów jeszcze nie wróciło, ponieważ ich domy zostały zniszczone. Na jej działce pozostały ślady gąsienic, a drzewa oliwne, które uprawiała przez dziesięciolecia, zostały wyrwane z korzeniami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Właściciele gajów w pobliżu pozycji izraelskich wojsk zwracają się o pozwolenie na zbiór oliwek poprzez mechanizm koordynacyjny z udziałem amerykańskich, libańskich i izraelskich wojskowych. Część mieszkańców obawia się, że pozwolenie nadejdzie zbyt późno na zbiory.

Stanowiska Izraela i USA

W odpowiedzi na zapytanie Reutersa izraelskie wojsko oświadczyło, że prace nad usunięciem zagrożenia ze strony uzbrojenia Hezbollahu nie zostały zakończone. Według wojska drony są wykorzystywane do wykrywania zagrożeń, a ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców mają chronić żołnierzy.

Rzecznik Departamentu Stanu USA nazwał proces tworzenia strefy pilotażowej jedyną realną drogą do bezpieczeństwa zarówno dla Libanu, jak i Izraela. Jak zaznaczył, strefa ma zostać rozszerzona po przeprowadzeniu przez armię libańską operacji oczyszczania jej początkowego obszaru, a rozbrojenie Hezbollahu jest integralną częścią tego procesu.

Burmistrz Zachodniego Zawtaru Abed Ezzedin oświadczył, że do wsi wróciło około 70 rodzin, które przeważnie mieszkają w nieuszkodzonych częściach swoich domów. Rada Południa dostarczyła 16 domów prefabrykowanych dla rodzin, których domy nie nadają się do zamieszkania, jednak większość z nich pozostaje niezamieszkana z powodu braku prądu i wody.

Czytaj nas na