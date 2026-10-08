У Лівані за два місяці не узгодили нових пілотних зон — Dawn

У Лівані через два місяці після виведення ізраїльських військ із Західного Завтару не узгодили нових пілотних зон у межах підтримуваного США плану. Він передбачає поступовий вихід Ізраїлю з півдня Лівану в обмін на роззброєння угруповання «Хезболла», повідомляє Dawn.

Ізраїльські війська залишили Західний Завтар у липні. Однак мешканці села кажуть, що воно не стало зразком для наступних пілотних зон: у населеному пункті переважно немає електро- та водопостачання, а в сусідньому Східному Завтарі залишаються ізраїльські військові.

Пошкоджені будинки та обмеження

67-річна мешканка Західного Завтару Маріам аль-Ягі розповіла, що вночі чує голоси ізраїльських солдатів із сусіднього села, а вдень під час роботи в саду за нею часто стежить невеликий безпілотник. За її словами, вранці лунають вибухи, оскільки ізраїльські військові руйнують будинки в навколишніх зайнятих ними селах за допомогою контрольованих підривів і бульдозерів.

Будинок аль-Ягі був пошкоджений танковими снарядами: у ньому вибиті вікна, а один зі снарядів пробив дах резервуара для води. Багато її сусідів ще не повернулися, оскільки їхні оселі зруйновані. На її ділянці залишилися сліди гусениць, а оливкові дерева, які вона вирощувала десятиліттями, були вирвані з корінням.

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Власники гаїв поблизу позицій ізраїльських військ звертаються по дозвіл збирати оливки через координаційний механізм за участю США, ліванських та ізраїльських військових. Частина жителів побоюється, що дозвіл надійде надто пізно для збору врожаю.

Позиції Ізраїлю та США

У відповідь на запит Reuters ізраїльські військові заявили, що роботу з усунення загрози від озброєнь «Хезболли» не завершено. За їхніми словами, безпілотники використовують для виявлення загроз, а обмеження пересування місцевих жителів призначені для захисту військових.

Речник Державного департаменту США назвав процес створення пілотної зони єдиним життєздатним шляхом до безпеки і для Лівану, і для Ізраїлю. За його словами, зону мають розширити після того, як ліванська армія проведе операції з очищення її початкової території, а роззброєння «Хезболли» є невід’ємною частиною процесу.

Мер Західного Завтару Абед Еззедін заявив, що до села повернулися близько 70 сімей, переважно вони живуть у неушкоджених частинах своїх будинків. Рада Півдня доставила 16 збірних будинків для родин, чиї оселі непридатні для проживання, проте більшість із них не заселені через брак електрики та води.

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