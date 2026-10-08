加沙称透析患者人数降至600人——阿纳多卢通讯社

在巴勒斯坦加沙地带，需要透析的患者人数已从约1400人降至600人。加沙卫生部总干事穆尼尔·布尔什将此与无法定期接受必要治疗人员的死亡联系起来。

据阿纳多卢通讯社报道，布尔什还表示，数千名患有慢性疾病的人，包括高血压和糖尿病患者，在战争期间因难以获得医疗救助和药物而死亡。联合国人道主义事务协调厅9月记录到用于治疗慢性疾病的药物短缺，其中包括肾病药物。

手术需求

这名官员表示，自战争开始以来，已有超过17.4万人受伤。他指出，他们每个人最初平均至少需要三次手术，而总需求接近50万例复杂外科手术。

布尔什表示，加沙医疗系统没有资源实施这类手术。据他称，尽管已经停火，飞地内的医疗服务仍处于危机状态，患者还面临医院受损、药品和医疗物资短缺以及发电机燃料不足的后果。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据布尔什称，病床和救命药物的短缺已达52%，医疗耗材短缺达56%。他还声称，自以色列进攻开始以来，没有新的医疗设备进入加沙。

撤离与医护人员短缺

加沙卫生部负责人称，超过2万名患者和伤者急需在飞地外接受治疗。布尔什表示，以色列没有履行相关安排，该安排规定每天约有300名患者离开：目前每天约有25人能够离开。联合国4月表示，超过1.85万名患者需要医疗撤离，其中包括约4000名儿童。

布尔什还声称，以色列扣押了超过88名专科医生，其中包括资深外科医生，并阻止外国医疗代表团进入加沙。他呼吁施加国际压力，以允许药品和设备进入、恢复医院并撤离伤者。

关注我们在