Francja rozpoczęła rozmowy z władzami Talibanu w sprawie ułatwienia deportacji obywateli Afganistanu do Afganistanu. Chodzi o dialog techniczny dotyczący bezpośredniego powrotu Afgańczyków przebywających we Francji z nieuregulowanym statusem, którzy stanowią zagrożenie dla porządku publicznego, informuje Dawn, powołując się na źródło dyplomatyczne.

Powrót obywateli Afganistanu

Paryż nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z władzami Talibanu od czasu ich powrotu do władzy w Afganistanie w sierpniu 2021 roku. Ambasada Francji w Kabulu pozostaje zamknięta.

Jednocześnie Francja dołączyła do około 20 państw Unii Europejskiej, w tym Niemiec, Belgii i Szwecji, które dążą do przyspieszenia powrotu Afgańczyków. Jak wskazuje publikacja, uwaga skupia się przede wszystkim na osobach skazanych przez sądy.

Źródło dyplomatyczne nie podało liczby osób, których może dotyczyć ta procedura. Inne źródło, znające sytuację, przekazało, że potencjalnie może chodzić o setki osób. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiedziało na pytanie, czy przedstawiciele Talibanu będą mogli odwiedzić kraj, aby przyspieszyć procedury.

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Stanowisko Francji wobec Afganistanu

Według źródła dyplomatycznego dialog techniczny nie oznacza zmiany stanowiska Francji wobec Afganistanu. Paryż oświadcza również, że nadal wspiera afgańską ludność, w tym kobiety.

Unia Europejska oficjalnie nie uznaje władz Talibanu, które dążą do umocnienia swojej pozycji międzynarodowej. Spotkanie przedstawicieli tych władz z posłami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu wywołało krytykę organizacji praw człowieka i lewicowych grup politycznych w Parlamencie Europejskim.

Po powrocie do władzy Taliban wprowadził w Afganistanie surową interpretację prawa islamskiego. Kobietom zakazano odwiedzania miejsc publicznych i pracy na większości stanowisk, a dziewczętom — zdobywania wykształcenia po ukończeniu 12. roku życia.

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