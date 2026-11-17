欧盟国家将于11月17日决定，是否允许巴西再次向欧洲市场出口禽肉和蜂蜜。正如RMF24报道，在审计结果积极后，欧盟委员会建议将巴西重新列入有资格向欧盟供应这些产品的国家名单。

欧盟委员会得出结论称，巴西对抗生素使用的监管体系符合欧盟要求。投票将按照委员会程序进行。

阻止该决定的条件

为阻止欧盟委员会的提案，反对恢复进口的一方需要争取至少15个成员国，这些国家合计代表欧盟人口的至少65%。仅有几个国家反对不足以实现这一目标。

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理论上，投票可能被推迟至欧盟食品安全委员会的下一次会议；这一决定由该委员会主席作出。与此同时，据RMF24报道，该议题已被列入本次会议的议程。

禽肉生产商的立场

欧洲禽肉生产商、加工商和贸易商协会AVEC呼吁推迟投票。该组织要求提供经过额外独立核实的保证，以证明巴西的监管体系确保遵守欧洲有关抗生素的规定。

该行业还担心进口增加，以及欧盟生产商面临的竞争加剧。波兰行业在AVEC中的代表是Krajowa Rada Drobiarstwa — Izba Gospodarcza。波兰是欧盟最大的禽肉生产国之一，而巴西则是全球最大的此类肉类出口国之一。

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