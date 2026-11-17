Страны Европейского Союза 17 ноября должны решить, разрешить ли Бразилии вновь экспортировать мясо птицы и мед на европейский рынок. Как сообщает RMF24, Европейская комиссия рекомендовала вернуть Бразилию в перечень государств, имеющих право поставлять эти продукты в ЕС, после положительного аудита.

Еврокомиссия пришла к выводу, что бразильская система контроля за использованием антибиотиков соответствует требованиям ЕС. Голосование пройдет по процедуре комитологии.

Условия для блокирования решения

Чтобы заблокировать предложение Еврокомиссии, противникам возобновления импорта необходимо заручиться поддержкой как минимум 15 государств-членов, которые вместе представляют не менее 65% населения ЕС. Возражений нескольких стран для этого недостаточно.

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Голосование теоретически могут перенести на следующее заседание комитета ЕС по безопасности пищевых продуктов — такое решение принимает его председатель. В то же время, по данным RMF24, вопрос внесен в повестку дня нынешнего заседания.

Позиция производителей птицы

Европейская ассоциация производителей, переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC призывает отложить голосование. Организация требует дополнительных независимо проверенных гарантий того, что бразильская система контроля обеспечивает соблюдение европейских правил в отношении антибиотиков.

Отрасль также опасается роста импорта и усиления конкуренции для производителей в ЕС. Польскую отрасль в AVEC представляет Krajowa Rada Drobiarstwa — Izba Gospodarcza. Польша является одним из крупнейших производителей птицы в Евросоюзе, тогда как Бразилия относится к крупнейшим мировым экспортерам этого мяса.

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