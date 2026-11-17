Kraje Unii Europejskiej mają 17 listopada zdecydować, czy ponownie zezwolić Brazylii na eksport mięsa drobiowego i miodu na rynek europejski. Jak informuje RMF24, Komisja Europejska zaleciła przywrócenie Brazylii na listę państw uprawnionych do dostarczania tych produktów do UE po pozytywnym audycie.

Komisja Europejska uznała, że brazylijski system kontroli stosowania antybiotyków spełnia wymogi UE. Głosowanie odbędzie się w ramach procedury komitologii.

Warunki zablokowania decyzji

Aby zablokować propozycję Komisji Europejskiej, przeciwnicy wznowienia importu muszą zgromadzić co najmniej 15 państw członkowskich, które łącznie reprezentują nie mniej niż 65% ludności UE. Sprzeciw kilku krajów nie wystarczy.

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Głosowanie teoretycznie może zostać przeniesione na następne posiedzenie unijnego komitetu ds. bezpieczeństwa żywności — taką decyzję podejmuje jego przewodniczący. Jednocześnie, według RMF24, kwestia została wpisana do porządku obrad obecnego posiedzenia.

Stanowisko producentów drobiu

Europejskie stowarzyszenie producentów, przetwórców i handlowców mięsem drobiowym AVEC wzywa do odroczenia głosowania. Organizacja domaga się dodatkowych, niezależnie zweryfikowanych gwarancji, że brazylijski system kontroli zapewnia przestrzeganie europejskich zasad dotyczących antybiotyków.

Branża obawia się również wzrostu importu i nasilenia konkurencji dla producentów w UE. Polską branżę w AVEC reprezentuje Krajowa Rada Drobiarstwa — Izba Gospodarcza. Polska jest jednym z największych producentów drobiu w Unii Europejskiej, podczas gdy Brazylia należy do największych światowych eksporterów tego mięsa.

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